الفاتيكان يدعو العالم لخفض الانفاق العسكري

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - دعا المونسنيور بول ريتشارد جالاجر، سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول، في الأمم المتحدة، دول العالم إلى خفض الانفاق العسكري، لصالح الاستجابات الإنسانية والمناخ.



وأوضح جالاجر، خلال كلمته الخاصة بالاجتماع العام الرفيع المستوى للأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، "في مواجهة وباء عالمي غير مؤكد المدة والآثار المتزايدة الخطورة لتغير المناخ العالمي، يجب على الدول أن تخفض الإنفاق العسكري، لصالح الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المشتركة لأوطاننا".



وتابع: "أود أن أجدد طلب الكرسي الرسولي أن تخصص الحكومات، الاموال المستخدمة في الأسلحة والنفقات العسكرية الأخرى، لإنشاء صندوق عالمي للقضاء نهائيا على الجوع ولتنمية البلدان الفقيرة".



وأشار جالاجر إلى أن هذه المناسبة هي إعادة التأكيد للعالم وخاصة لزعماء الدول الحائزة للأسلحة النووية، على مطلب البشرية الملح بالقضاء على الأسلحة النووية والالتزامات العديدة التي قدمها هذا المنتدى لتحرير العالم من تهديد الأسلحة النووية والحرب".



(أنسامد).



