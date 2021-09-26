البابا فرنسيس: يجب الا نغلق باب الامل أمام المهاجرين

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الأحد / لعدم غلق باب الأمل أمام المهاجرين واللاجئين، مذكرا باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين.



وقال في صلاة التبشير الملائكي : من الأهميّة بمكان أن نسير معًا، بدون أحكام مسبقة ودون خوف، ونضع أنفسنا إلى جانب الأشخاص الأكثر ضعفًا: المهاجرون واللاجئون والنازحون وضحايا الاتجار والمتروكون.



نحن مدعوون لبناء عالم أكثر إدماجًا لا يستبعد أحدًا.



وتابع : أحيي وأشكر الجماعات العرقية المختلفة الموجودة هنا في الساحة مع أعلامها؛ أحيي ممثلي مشروع "APRI" التابع لكاريتاس الإيطالية، وكذلك مكتب المهاجرين التابع لأبرشية روما ومركز أستالي. شكرًا لكم جميعا على التزامكم السخي. (أنسامد).



