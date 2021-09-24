ماريو دراغي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في البلاد.



وقال دراغي في رسالة عبر دائرة الفيديو خلال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة : يجب أن نضمن إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.



وتابع : ندعم عملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي.



وأضاف رئيس الوزراء الايطالي أن الهدف هو استكمال المسار الذي رسمه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة، منوها أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل مع المؤسسات والشعب الليبي للتغلب على الجمود الحالي. (أنسامد).



