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دي مايو: الوضع في ليبيا ليس ممتازا
    (أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - صرح وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، اليوم / الجمعة / أن الوضع في ليبيا ليس ممتازا، لكن الشعب الليبي يريد اجراء الانتخابات.

    وحذر دي مايو في تصريحات تلفزيونية من نيويورك من أنه بدون انتخابات هناك خطر عدم الاستقرار، منوها أنه مع عدم الاستقرار يزيد خطر الارهاب وخطر الهجرة وتفاقم الصراع. (أنسامد).

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