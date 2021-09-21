ماتاريلا في حفل افتتاح العام الدراسي: نحن على مفترق طرق

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - أكد رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أن إيطاليا على مفترق طرق، وأن السنة الحالية هي سنة لها خصوصية كبيرة، وستكون عام الدراسة.



وتابع الرئيس:" هذه اللحظة، نشعر أننا على مفترق طرق، علينا أن نغير الوتيرة، لنتحرك إلى الأمام بطريقة أسرع"، مضيفا، "في الاحتفال بالذكرى الـ 75 للجمهورية، أذكر أن الشباب هم بناة المستقبل".



واليوم، الثلاثاء، وصل رئيس الجمهورية إلى المعهد الفني البحري، حيث سيشارك مع وزير التربية والتعليم، باتريسيو بيانكي، في الحفل الوطني لبدء العام الدراسي.



وسيقام الحدث، الخاص ببدء العام الدراسي، في محيط المعهد، وهو أحد أقدم الأحداث في إيطاليا. (أنسامد).



