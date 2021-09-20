الفاتيكان سيطلب الشهادة الخضراء اعتبارا من الأول من أكتوبر
الجرين باس الخاص بالتطعيم سيكون ضروريا لدخول المدينة
استئناف الرحلات البرية بين ليبيا وتونس بعد فتح الحدود
غدا .. انطلاق أعمال " معرض ومؤتمر غازتك 2021 " في دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إختبارات اللعاب ، فتح النوافذ ، إرتداء الأقنعة ، و الشهادة الصحية الخضراء شرط لعودة الدراسة
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020