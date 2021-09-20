الفاتيكان سيطلب الشهادة الخضراء اعتبارا من الأول من أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - قالت اللجنة البابوية لدولة الفاتيكان يوم الاثنين إنه سيكون من الضروري الحصول على شهادة اللقاح الخضراء (الجرين باس) لدخول الفاتيكان اعتبارا من 1 أكتوبر.



تظهر الشهادة الخضراء أن شخصا ما تم تطعيمه ضد فيروس كورونا ، أو تعافى منه أو أثبت مؤخرا أنه سلبي. (أنسامد).



