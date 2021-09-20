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الفاتيكان سيطلب الشهادة الخضراء اعتبارا من الأول من أكتوبر
الجرين باس الخاص بالتطعيم سيكون ضروريا لدخول المدينة
    (أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - قالت اللجنة البابوية لدولة الفاتيكان يوم الاثنين إنه سيكون من الضروري الحصول على شهادة اللقاح الخضراء (الجرين باس) لدخول الفاتيكان اعتبارا من 1 أكتوبر.

    تظهر الشهادة الخضراء أن شخصا ما تم تطعيمه ضد فيروس كورونا ، أو تعافى منه أو أثبت مؤخرا أنه سلبي. (أنسامد).

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    إختبارات اللعاب ، فتح النوافذ ، إرتداء الأقنعة ، و الشهادة الصحية الخضراء شرط لعودة الدراسة

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