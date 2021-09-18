دراجي : تعهدات مؤتمر باريس المناخية لم يتم الوفاء بها

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يوم أمس الجمعة إن التعهدات المناخية التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه لخفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس لم يتم الوفاء بها ودعا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتجنب ارتفاع كارثي في ;;درجات الحرارة العالمية.



وأضاف دراجي في رسالة بالفيديو إلى اجتماع منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ (MET) الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن: "في اتفاقية باريس ، تعهدنا بالحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة". قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 هذا الخريف. وقد جددت معظم دولنا هذا الالتزام في اجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة." واستطرد "ومع ذلك ، يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع مواطنينا: نحن مقصرون في هذا الوعد. في ظل السياسات الحالية ، سنصل إلى ما يقرب من 3 درجات من الاحتباس الحراري بنهاية القرن. إن عواقب مثل هذه الزيادة في درجات الحرارة العالمية ستكون كارثية".



ومضى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي في إعطاء أمثلة على عواقب أزمة المناخ التي شهدها العالم بالفعل.



وأشار: "حرائق الغابات تجتاح الغابات ، من كاليفورنيا إلى أستراليا، ومن ألمانيا إلى الصين ، نشهد فيضانات أكثر تدميرا من أي وقت مضى.في إيطاليا ، نتعامل مع ارتفاع منسوب مياه البحر في البندقية وذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب. أصبح النقص الحاد في المياه والجفاف شائعاً بشكل متزايد ويؤثران بشكل غير متناسب على بعض أفقر دول العالم ، على سبيل المثال في أفريقيا".



وأكد رئيس الوزراء إن وقت العمل قد حان أن نحترم تعهداتنا المتعلقة بالمناخ ، وفي بعض الحالات ، نكون مستعدين لتقديم تعهدات أكثر جرأة"، مضيفا "ويجب علينا دعم مواطنينا والبلدان النامية ونحن نمر بهذا التحول المكلف" (أنسامد).



