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دي مايو يحضر إجتماع الأمم المتحدة يوم الاثنين حول ليبيا
    (أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه سوف يحضر إجتماع الأمم المتحدة يوم الاثنين القادم حول ليبيا.

    صرح وزير الخارجية لويجي دي مايو في مقر المجلس الإقليمي ل "ريجيو كالابريا "سأغادر إلى نيويورك يوم الإثنين ، حيث لدينا إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. سأشارك مع زميلي الفرنسي والألماني في رئاسة اجتماع خاص بشأن ليبيا".

    وأضاف دي مايو "هدفنا هو تسريع آلية خروج القوات الأجنبية والمقاتلين في ليبيا ، لأن شركة فاغنر هي إحدى القوى التي تحارب على الأراضي الليبية وحاولت التوسع عبر الحدود الليبية. إنها مصدر قلق كبير" وإستطرد "أشارك الرئيس ماكرون قلقه من أن شركات المرتزقة والجيوش النظامية الأجنبية يجب عليها مغادرة تلك المنطقة." (أنسامد).

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