ايطاليا:الحكومة تدرس فرض مرسوم الممر الاخضر

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - اجتمع رئيس الوزراء الايطالي
ماريو دراجي مع ممثلي النقابات العمالية الايطالية للتباحث حول فرض
استخدام التصريح الاخضر الخاص بالتطعيم ضد كورونا .
هذا و تدرس الحكومة فرض هذا التصريح لدخول كافة المؤسسات الحكومية
و اماكن العمل اعتبارًا من منتصف أكتوبر ، سيكون من الضروري
التطعيم أو أخذ مسحة أو الشفاء من Covid لدخول المكاتب العامة
والخاصة ..ويجري بحث تمديد الالتزام ليشمل المكاتب المهنية
والمتاجر والمطاعم..والا ستفرض عقوبات: غرامة تتراوح من 400 إلى
1000 يورو .
سيستمر العمل الفني على مرسوم الممر الأخضر "الفائق" في الساعات
القليلة القادمة.
قام دراجي صباح اليوم الخميس بإعداد غرفة تحكم للاختيارات
السياسية النهائية ، والتي ستبلغها الحكومة على الفور إلى المناطق.
أخيرًا ..حيث من المفترض أن يصل النص إلى طاولة مجلس الوزراء
للحصول على الضوء الأخضر في تمام الساعة الرابعة مساءً (أنسامد).