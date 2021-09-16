ايطاليا:الحكومة تدرس فرض مرسوم الممر الاخضر

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - اجتمع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي مع ممثلي النقابات العمالية الايطالية للتباحث حول فرض استخدام التصريح الاخضر الخاص بالتطعيم ضد كورونا .



هذا و تدرس الحكومة فرض هذا التصريح لدخول كافة المؤسسات الحكومية و اماكن العمل اعتبارًا من منتصف أكتوبر ، سيكون من الضروري التطعيم أو أخذ مسحة أو الشفاء من Covid لدخول المكاتب العامة والخاصة ..ويجري بحث تمديد الالتزام ليشمل المكاتب المهنية والمتاجر والمطاعم..والا ستفرض عقوبات: غرامة تتراوح من 400 إلى 1000 يورو .



سيستمر العمل الفني على مرسوم الممر الأخضر "الفائق" في الساعات القليلة القادمة.



قام دراجي صباح اليوم الخميس بإعداد غرفة تحكم للاختيارات السياسية النهائية ، والتي ستبلغها الحكومة على الفور إلى المناطق.



أخيرًا ..حيث من المفترض أن يصل النص إلى طاولة مجلس الوزراء للحصول على الضوء الأخضر في تمام الساعة الرابعة مساءً (أنسامد).



