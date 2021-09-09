"إيني" تجرب الاندماج المغناطيسي لانتاج الطاقة النظيفة

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - أعلنت شركة "إيني" الإيطالية أن شركة "سي أف أس CFS"، التي تمتلك إيني الجزء الأكبر من أسهمها، نجحت في تنفيذ أول اختبار مغنطيسي فائق، مماثل للشمس من أجل توليد الطاقة النظيفة.



وأوضحت الشركة أن "سي أف أس" أجرت بنجاح اختبار مغناطيسي فائق، يقوم على الاندماج النووي للديوتيريوم والتريتيوم، مؤكدة أنها تخطط لبناء أول مفاعل تجريبي بحلول عام 2025 وإنتاج الطاقة للشبكة في وقت مبكر من العقد المقبل.



وأوضحت الشركة في بيان صحفي: "الاندماج المغناطيسي، هو تقنية لم يتم اختبارها وتطبيقها على المستوى الصناعي حتى الآن، وهي مصدر طاقة آمن ومستدام ولا ينضب، ويعيد انتاج المبادئ التي تولد من خلالها الشمس طاقتها الخاصة، مما يضمن كمية هائلة من الانبعاثات الصفرية ويمثل نقطة تحول في مسار إزالة الكربون".



وأشارت الشركة إلى أنها ستضح طاقة الاندماج في شبكات الكهرباء في العقد المقبل. (أنسامد).



