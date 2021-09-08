قادة الكنائس الثلاث يطلقون دعوة من أجل المناخ

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - لأول مرة، أطلق قادة الكنية الكاثولوكية الرومانية، والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والاتحاد الأنجليكاني دعوة مشتركة من أجل المناخ والاستدامة البيئية، وتأثير الوضع البيئي الحالي على معدلات الفقر، مطالبين بتعاون عالمي في هذا الشأن.



وحث البابا فرانسيس والبطريريك المسكوني، برثلماوس ورئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، الجميع على القيام بدورهم في "اختيار الحياة" من أجل مستقبل الكوكب.



كما دعا القادة المسيحيون الناس للصلاة من أجل القادة العالميين قبل انطلاق قمة "كوب 26 COP-26"، المنتظرة في نوفمبر المقبل، موضحين: "مهما يكن الإيمان أو نظرة العالم، فلنسمع صرخة الأرض".



(أنسامد).



