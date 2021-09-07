دي مايو في باكستان لزيارة الحدود مع أفغانستان

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - يجري وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو زيارة إلى العاصمة باكستانية، إسلام أباد، قبل أن ينتقل بواسطة طائرة هليكوبتر، إلى حدود تورخام بين باكستان وأفغانستان.



وسيصل الوزير غلى قاعدة تورخام العسكرية، ومن هناك سيجري إحاطة إعلامية بشأن عمليات العبور والتدابير التي أعدها الجانب الباكستاني على الحدود مع أفغانستان.



وخلال الزيارة سيعقد دي مايو لقاءات مع وزير الخارجية الباكستاني، ثم رئيس الوزراء وأخيرا رئيس أركان الجيش الباكستاني. (أنسامد).



