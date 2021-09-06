ماتاريلا : عدم التطعيم يعرض حياة الناس للخطر

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - وجه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا نداء جديدا للشعب الإيطالي للحصول على تطعيم ضد COVID-19 ، قائلا إن عدم القيام بذلك يعرض الأرواح للخطر.



وقال ماتاريلا يوم أمس الأحد في حفل للافتتاح العام الدراسي في جامعة بافيا "لا تستدعي الحرية من أجل تجنب تلقي التطعيم لأن هذه النداء يعادل طلب تعريض صحة الآخرين للخطر ، وفي بعض الحالات ، تعريض حياة الآخرين للخطر ".



وأضاف "باستثناء أولئك الذين يفعلون ذلك لأسباب صحية ، فإن أولئك الذين يطالبون بالحق في عدم التطعيم والعيش حياة طبيعية بالذهاب إلى أماكن العمل والترفيه يجبرون الآخرين على تقييد حريتهم والتخلي عن فرصة العودة إلى حياة طبيعية". (أنسامد).



