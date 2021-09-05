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وزير الخارجية الإيطالي يلتقي أمير قطر
    (أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تناول الجانبان تطورات الوضع في أفغانستان.

    وقد تقدمت الخارجية الايطالية بالشكر لدولة قطر على المساعدة المقدمة إلى إيطاليا في عمليات الاجلاء من أفغانستان. (أنسامد).

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