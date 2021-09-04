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إيطاليا:ارتفاع عدد المناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس COVID
بينما انخفض عدد العدوى في مؤشرRT بشكل طفيف.
    (أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - ارتفع عدد المناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس COVID في التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة (ISS) ، بينما انخفض عدد العدوى في رقم التكاثر الفعال، الذي يتتبع متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس والمعررف ب RT بشكل طفيف.

    تم تصنيف حوالي 17 منطقة ومقاطعة ذاتية الحكم على أنها مخاطر متوسطة لـ COVID هذا الأسبوع ، مقارنة بـ 10 في الأسبوع الماضي.

    تتميز صقلية بعدد حالات الإصابة بـ COVID هذا الأسبوع حتى 9771. اتجاه الحالة الأسبوعي مرتفع أيضا في فينيتو.

    في صقلية وسردينيا وكالابريا ، فإن مؤشرات اتخاذ القرار المتمثلة في 10٪ إشغال في وحدات العناية المركزة و 15٪ من حالات الدخول إلى المستشفيات العامة تتجاوز بكثير تلك العتبات ويمكن أن تنذر بتغيير في اللون من الأبيض إلى الأصفر في سردينيا وكالابريا ، والانضمام إلى صقلية وهي جاهزة. باللون الأصفر ، المنطقة الإيطالية الوحيدة التي تظهر حاليا مخاطر معتدلة من COVID.

    انخفض مؤشر الإرسال Rt قليلا إلى 0.97 وانخفض متوسط ;;الإصابة أيضا إلى 74 لكل 100000 نسمة. (أنسامد).

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