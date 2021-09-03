لويجي دي مايو : يجب دعم الدول المجاورة لأفغانستان

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا اليوم الجمعة إنه يتعين على الاتحاد دعم الدول المجاورة لأفغانستان في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع قضية اللاجئين وعودة محتملة للإرهاب في المنطقة.



وأضاف دي مايو أنه سيقوم بجولة قريبا في الدول المجاورة لأفغانستان. وأوضح : سأذهب في مهمة خلال الساعات القليلة القادمة إلى قطر وأوزبكستان وطاجيكستان وباكستان.



وتابع : يجب ان ندعم دول الجوار التي تواجه بالفعل ضغوط الهجرة الافغانية. نحن على استعداد لتخصيص الموارد التي كانت مكرسة في السابق لقوات الأمن الأفغانية للمساعدة، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب أولوية أخرى. (أنسامد).



