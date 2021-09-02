إيطاليا: 3،4 مليون شخص فوق الخمسين عاما لم يتلقوا اللقاح

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - كشفت مؤسسة المراقبة المستقلة، جيمبي أن حوالي 3،4 مليون شخص فوق الخمسينات من العمر في إيطاليا، لم يتلقوا حتى جرعة واحدة من اللقاح ضد كورونا.



وبينت المؤسسة أنه رغم حصول 40% من المواطنين على الجرعة الأولى من اللقاحات، إلا أنه بالمقارنة مع ما يقرب من 8 ملايين جرعة لا تزال متوفرة في الثلاجة، فإن هناك 3،4 مليون شخص فوق الخمسينات من العمر لم يتم تطعيمهم.



وحتى مساء أمس، فقد تم تقديم أكثر من 86 ملايين جرعة من اللقاح، مع زيادة واضحة في اللقاحات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، بمقدار 15 مليون جرعة، مقابل 10،1 مليون جرعة خلال الأربعة أسابيع السابقة.



وأوضح ماركو موستي، مدير جيمبي، فإن المخزون من الجرعات يصل إلى 7،8 مليون جرعة، وهو عدد كاف لتسريع الحملة في هذه المرحلة التي تسبق إعادة فتح المدارس. (أنسامد).



