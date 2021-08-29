تونس: الجرندي يشارك في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية عثمان الجرندي سيشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي الذي سينعقد بالعاصمة الجزائرية يومي 30 و31 أغسطس.



وقالت الوزارة في بيان لها الأحد إن الجرندي سيلتقي في هذه المناسبة نظراءه المشاركين في هذا الاجتماع والمسؤولين الأمميين، لاسيما وزير الخارجية الجزائري وأمين عام جامعة الدول العربية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، بالاضافة الى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية التي سيتم التباحث معها في خصوص الحدود البرية بين البلدين ومسائل اخرى تخص العلاقات الثنائية. (أنسامد).



