أفغانستان : الجسر الجوي الإيطالي على وشك الانتهاء

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - من المقرر أن ينتهي الجسر الجوي الإيطالي للأفغان المعرضين لخطر انتقام طالبان من أفغانستان يوم الجمعة ، بعد يوم من هجوم لداعش على مطار كابول أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم ما لا يقل عن 90 أفغانيا و 13 جنديا أمريكيا.



وستغادر آخر طائرة نقل إيطالية من طراز 3-130 من المطار بعد ظهر الجمعة ومن المقرر أن تصل إلى روما صباح السبت وعلى متنها نحو 50 أفغانيا وموظفين آخرين.



وكانت أربع لاعبات كرة قدم أفغانيات من بين اللاجئين الذين وصلوا إلى مطار فيوميتشينو يوم الجمعة.



ومن المقرر أن يطلع وزير الدفاع لورنزو جويريني هيئة الرقابة على المخابرات البرلمانية COPASIR على أفغانستان يوم الثلاثاء. وافادت مصادر اليوم الجمعة انه سيتطرق الى "الوضع الخطير للغاية في افغانستان وعواقبه على امننا القومي".



وصرحت جويريني لصحيفة لا ريبوليكا La Repubblica اليومية الجمعة أن انتهاء المهمة الأفغانية قد يكون لها آثار على مناطق أخرى ، وبالتالي فإن "قفزة نوعية" ضرورية في الأمن والدفاع الأوروبيين.



وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي: "إنني أدين هذا الهجوم الرهيب والجبان ضد الأشخاص المؤذيين الذين يسعون إلى الحرية. أشكر كل الإيطاليين الذين يعملون بجد لإنقاذ المواطنين الأفغان".



ومن المقرر أن يلتقي دراجي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت لاحق الجمعة وسيجري محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. (أنسامد).



