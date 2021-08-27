أنطونيو تاجاني يدعو لعقد مؤتمر سلام حول أفغانستان

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - دعا نائب رئيس حزب فورزا إيطاليا أنطونيو تاجاني إلى عقد مؤتمر سلام دولي حول أفغانستان، في مجموعة العشرين.



وقال تاجاني في تصريحات لصحيفة "ميلانو فينانزا" : بعد الأزمة في أفغانستان، يجب على أوروبا أن تغتنم الفرصة لإعادة إطلاق مشروع الدفاع المشترك ، وإلا في غياب العمل الأمريكي، سيترك الميدان لقوى عظمى أخرى مثل الصين وروسيا، وهذا ليس في مصلحة الغرب.



وأضاف : " بعد الأحداث الدراماتيكية في كابول، لم يعد بإمكان الاتحاد الاوروبي أن يظل صامتا، ويجب على إيطاليا أن تقدم اقتراحًا إلى مجموعة العشرين لعقد مؤتمر سلام حول أفغانستان".



وتابع تاجاني : "إذا لم يكن لأوروبا صوت، فإن إيطاليا، التي تترأس مجموعة العشرين بمبادرات هامة، يمكن أن تؤدي هذا الدور. على سبيل المثال، يمكن لإيطاليا الترويج لمؤتمر سلام حول أفغانستان في مجموعة العشرين". (أنسامد).



