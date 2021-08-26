وزير الصحة الإيطالي : تطعيم 80٪ بحلول سبتمبر

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - قال مفوض الطوارئ الخاص بفيروس
كوفيد ، فرانشيسكو فيجليولو ، إن 80٪ من الإيطاليين الذين تزيد
أعمارهم عن 12 عاما سيتم تطعيمهم بحلول نهاية سبتمبر.
في غضون ذلك ، ستفحص اللجنة الفنية التابعة للحكومة CTS يوم الجمعة
طلبا لتمديد الشهادة الخضراء للقاح كورونا لمدة تصل إلى عام.
قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إنه مقتنع بأن CTS ستجيب بنعم ،
وقال إنه يعتقد أن جرعة COVID الثالثة ستبدأ أيضا في البدء بالفئات
الأكثر ضعفا: المصابين بالاكتئاب المناعي ، وأولئك الذين أجروا
عمليات زرع والذين تجاوزوا الثمانينيات.
وأشارت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا نعم لجعل اللقاحات
إلزامية ، على الأقل للأشخاص الذين يؤدون خدمات عامة .
ومن حهته ذكر رئيس اللجنة موريزيو موري لوكالة أنسا: "إذا كنت تريد
أن تكون في المجتمع ولا تبقى صامتًا في المنزل ، فأنت بحاجة إلى
التطعيم".
وكانت وزارة الصحة قد صرحت أول أمس الثلاثاء ، إن هناك 6076 حالة
إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و
60 ضحية أخرى للفيروس. ويقارن ذلك بـ 4168 حالة جديدة و 44 ضحية
أخرى الاثنين. انخفض معدل الإيجابية من 4.11٪ إلى 2.28٪. (أنسامد).