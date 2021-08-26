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وزير الصحة الإيطالي : تطعيم 80٪ بحلول سبتمبر
سبيرانزا : الشهادة الصحية الخضراء تستمر لمدة عام
    (أنسامد) - أغسطس 26 - روما - قال مفوض الطوارئ الخاص بفيروس كوفيد ، فرانشيسكو فيجليولو ، إن 80٪ من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما سيتم تطعيمهم بحلول نهاية سبتمبر.

    في غضون ذلك ، ستفحص اللجنة الفنية التابعة للحكومة CTS يوم الجمعة طلبا لتمديد الشهادة الخضراء للقاح كورونا لمدة تصل إلى عام.

    قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إنه مقتنع بأن CTS ستجيب بنعم ، وقال إنه يعتقد أن جرعة COVID الثالثة ستبدأ أيضا في البدء بالفئات الأكثر ضعفا: المصابين بالاكتئاب المناعي ، وأولئك الذين أجروا عمليات زرع والذين تجاوزوا الثمانينيات.

    وأشارت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا نعم لجعل اللقاحات إلزامية ، على الأقل للأشخاص الذين يؤدون خدمات عامة .

    ومن حهته ذكر رئيس اللجنة موريزيو موري لوكالة أنسا: "إذا كنت تريد أن تكون في المجتمع ولا تبقى صامتًا في المنزل ، فأنت بحاجة إلى التطعيم".

    وكانت وزارة الصحة قد صرحت أول أمس الثلاثاء ، إن هناك 6076 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 60 ضحية أخرى للفيروس. ويقارن ذلك بـ 4168 حالة جديدة و 44 ضحية أخرى الاثنين. انخفض معدل الإيجابية من 4.11٪ إلى 2.28٪. (أنسامد).

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