إيطاليا: ارتفاع الوفيات والإصابات الجديدة المسجلة بكورونا

(أنسامد) - أغسطس 25 - روما - تشهد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكذلك حالات الوفيات في إيطاليا ازدياد خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت البلاد 6076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بالمقارنة بـ 4168 حالة إصابة في اليوم السابق.



كما أحصت وزارة الصحة 60 حالة وفاة في يوم واحد، بالمقارنة بـ44 حالة خلال الإحصاء السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا، منذ تفشي الوباء إلى 128855 حالة وفاة، بينما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى4494857 حالة.



وأجرت وزارة الصحة 26646 مسحة لكورونا، على المواطنين خلال نفس المدة، وبلغ معدل الإيجابية 2،28%.



ويوجد 504 مريضا في العناية المركزة، و4036 حالة في الأجنحة العادية للمستشفيات، بحسب التقرير اليومي للإصابات بالكورونا، الذي نشرته وزارة الصحة.



إلى جانب ذلك، فقد بلغ عدد الأفراد الذين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، 6248 شخصا. (أنسامد).



