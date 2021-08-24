إيطاليا: وصول 507 مهاجرا إلى لمبيدوزا خلال 24 ساعة

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - لا تتوقف عمليات إنزال المهاجرين في جزيرة لمبيدوزا الإيطالية. فمن منتصف الليلة وحتى فجر الثلاثاء تم تسجيل 13 عملية إنزال، تضم 272 مهاجرا، والذين يضافوا إلى 4 عمليات إنزال جرت خلال مساء أمس، الأثنين بإجمالي مهاجرين 70 شخصا.



وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، وصل إلى الجزيرة 507 مهاجرا.



وفي موقع استقبال المهاجرين في إمبرياكولا، يوجد 865 شخصا.



وفيما يتعلق بعمليات الإنزال التي جرت مساء أمس الأثنين، فقد تمكنت السلطات من إنقاذ قارب انطلق من زوارة الليبية، وعلى متنه 39 شخصا، وكذلك قارب صغير من جزيرة جربة التونسية، وعلى متنه 6 أشخاص.



كما تم إنقاذ قاربين قادمين من مدينة الشابة التونسية، وعلى متن أحدهما 16 شخص، بينهم سيدتين وقاصرين، بينما الآخر كان على متنه 9 أشخاص. (أنسامد).



