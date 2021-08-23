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دي مايو: استجابة مشتركة من أجل المهاجرين الأفغان
    (أنسامد) - أغسطس 23 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن روما تنسق مع الاتحاد الأوروبي، من أجل استجابة وتنسيق مشترك بشأن المهاجرين الأفغاني.

    وتابع دي مايو، في اجتماع بشأن أفغانستان:" خطورة الوضع في أفغانستان تجعل إقامة علاقة أوثق مع حلفائنا أمرا لا مفر منه، من أجل تحديد استراتيجية مشتركة لصالح الشعب الأفغاني والإنجازات التي تحققت حتى الآن"، مضيفا أن إيطاليا، التي لديها قنصل ومجموعة من الجنود في مطار كابول، تواصل العمل على إنقاذ المتعاونين والناشطين الذين يريدون مغادرة البلاد.

    واستطرد رئيس الدبلوماسية الإيطالي:" أجلينا حتى الآن، حوالي 1600 مدني أفغاني ومتعاون سابق وعائلاتهم، والخطة هي نقل نحة 2500 منهم إلى إيطاليا".

    وأشار دي مايو إلى أن الطلب على استقبال لاجئين ومهاجرين من أصل أفغاني متجه إلى الازدياد، وهناك ضرورة ملحة لتطوير استجابة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، مؤكدا أن روما تكافح من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة للمنظمات الدولية إلى البلاد. (أنسامد).

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