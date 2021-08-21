دي مايو : خطورة الوضع في أفغانستان واضحة للجميع

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو لنظرائه في حلف شمال الأطلسي يوم أمس الجمعة إن اجتماعهم كان اجتماعا رئيسيا بشأن أفغانستان وأن خطورة الوضع واضحة للجميع.



وقال ، بحسب المصادر التي سمعته وهو يتحدث ، "أعتقد أن اجتماع اليوم الاستثنائي مهم للغاية ، في وقت يجب أن يواجه فيه تحالفنا نتائج التزامنا في أفغانستان ويفكر فيها بجدية فخطورة الوضع الحالي واضحة للجميع".



وتابع دي مايو: "من الأساسي أن يستمر مطار (كابول) في العمل طوال الوقت اللازم ، وفي هذه المسألة اسمحوا لي أن أشكر (وزير الخارجية الأمريكي) توني بلينكين ، الذي تحدثت إليه في الأيام القليلة الماضية وحلفائنا الأمريكيين على دورهم الحاسم.



وشدد أن "أولويتنا الرئيسية الآن هي حماية المدنيين". (أنسامد).



