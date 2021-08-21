Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
دي مايو : خطورة الوضع في أفغانستان واضحة للجميع
    (أنسامد) - أغسطس 21 - روما - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو لنظرائه في حلف شمال الأطلسي يوم أمس الجمعة إن اجتماعهم كان اجتماعا رئيسيا بشأن أفغانستان وأن خطورة الوضع واضحة للجميع.

    وقال ، بحسب المصادر التي سمعته وهو يتحدث ، "أعتقد أن اجتماع اليوم الاستثنائي مهم للغاية ، في وقت يجب أن يواجه فيه تحالفنا نتائج التزامنا في أفغانستان ويفكر فيها بجدية فخطورة الوضع الحالي واضحة للجميع".

    وتابع دي مايو: "من الأساسي أن يستمر مطار (كابول) في العمل طوال الوقت اللازم ، وفي هذه المسألة اسمحوا لي أن أشكر (وزير الخارجية الأمريكي) توني بلينكين ، الذي تحدثت إليه في الأيام القليلة الماضية وحلفائنا الأمريكيين على دورهم الحاسم.

    وشدد أن "أولويتنا الرئيسية الآن هي حماية المدنيين". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تصريح المرور الأخضر للمسرح اليوناني في تاورمينا، مبادرة لعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية في صقلية

    ألبوم الصور