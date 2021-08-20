وصول طائرة تنقل أفغان تم اجلاؤهم لمطار فيوميتشينو بايطاليا
قناة السويس تعلن نجاح عبور سفينة إيفرجيفين العملاقة
الإمارات تؤكد أهمية تسخير التكنولوجيا من أجل السلام والأمن
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تصريح المرور الأخضر للمسرح اليوناني في تاورمينا، مبادرة لعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية في صقلية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"