وصول طائرة تنقل أفغان تم اجلاؤهم لمطار فيوميتشينو بايطاليا

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الايطالية وعلى متنها 194 راكبا أفغانيا تم اجلاؤهم، في مطارِ فيوميتشينو قادمة من الكويت بعد نقلهم من كابول، بعد منتصف الليلة الماضية.



تعتبر هذه الرحلة هي الرحلة الرابعة التي تصل إلى إيطاليا في إطار الجسر الجوي الذي أقامته وزارة الدفاع.



كما حدث مع جميع اللاجئين الأفغان الآخرين الذين وصلوا في الأيام الأخيرة، سيتم اتخاذ إجراءات الوقاية الصحية لمكافحة كورونا عقب هبوطهم في المطار. (أنسامد).



