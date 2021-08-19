وصول رحلة للقوات الجوية الإيطالية تقل أفغان إلى فيوميتشينو

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية تقل 86 شخصا من بينهم متعاونون أفغان وعائلاتهم وموظفو الاتحاد الأوروبي والناتو وبعض الإيطاليين في مطار فيوميتشينو في روما يوم الأربعاء بعد نقلهم من وسيلة نقل أخرى من كابول في الكويت ، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.



وصلت دفعة من المساعدين الأفغان السابقين للبعثة الإيطالية في أفغانستان إلى روما في ثاني رحلة جوية إيطالية لأولئك المعرضين لخطر انتقام طالبان ، بعد أن تم إخراج 20 منهم يوم الاثنين.



ومن المقرر أن يغادر 150 آخرون من كابول في وقت لاحق من يوم الأربعاء على متن رحلتين أخريين.



وقال وزير الدفاع لورنزو جويريني إن "التزامنا هو العمل بأقصى جهد لإكمال خطة إجلاء المتعاونين الأفغان والناشطين وغيرهم من المعرضين للخطر".



جلبت القوة الجوية الإيطالية C130J 85 من العاملين الأفغان السابقين وأقاربهم إلى الكويت ، حيث تم نقلهم على متن طائرة KC767.



ستقوم طائرتان أخريان C130J بنفس الرحلة ذهابًا وإيابًا من الكويت في وقت لاحق يوم الأربعاء وسيسافر 150 شخصًا أو نحو ذلك إلى روما على متن طائرة KC767 أخرى.



نشرت القوات الجوية الإيطالية سبع طائرات لعملية أكويلا أومنيا: ثلاث طائرات من طراز KC767 ستنقل بين الكويت وروما وأربع طائرات من طراز C130J ستشغل الجسر الجوي من كابول إلى الكويت.



وقال الكولونيل دييجو أنطونيو جياريزو من قيادة العمليات المشتركة إن حوالي 1500 جندي إيطالي يشاركون في جهود الإجلاء الأفغانية.



نريد إخراجهم في أسرع وقت ممكن,في مطار كابول ، هناك حشود خارج البوابات التي يحرسها الجنود الأمريكيون والبريطانيون والأتراك ، لكن الوضع في الداخل آمن تماما". (أنسامد).



