لافروف في إيطاليا 26 اغسطس من أجل مباحثات مع دراجي ودي مايو

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - يجري وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، زيارة عمل إلى روما يومي 26 و27 أغسطس الجاري، حيث سيبحث مع المسؤولين الإيطاليين عددا من الملفات، على رأسها الملف الليبي، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.



وأوضحت زاخاروفا: "من المتوقع عقد مفاوضات مع وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، ومباحثات مع رئيس الوزراء، ماريو دراجي، وكذلك تبادل وجهات نظر معمقة".



وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه المباحثات والمفاوضات ستدور حول أجندة دولية وإقليمية، من بينها التفاعل في مجموعة العشرين، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.



وبينت المسؤولة الروسية أن المحادثات ستنصب أيضا على الناتو والوضع في أوكرانيا وأفغانستان وليبيا وسوريا وكذلك التطورات في البحر المتوسط. (أنسامد).



