دراجي:الإجلاء متواصل لباقي الدبلوماسيين والمتعاونيين الأفغان

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن تضحيات الجنود الإيطاليين، الـ 54 الذين قتلوا على مدار 20 عاما من العمليات العسكرية في أفغانستان لم تذهب سدى، فقد دافعوا عن القيم التي أرسلوا من أجلها، وهي الحريات الأساسية وحقوق المرأة، وتصدوا للإرهاب.



وخلال مقابلة مع قناة "تي جي 1 TG1" حول الوضع في أفغانستان، أوضح دراجي: "أول شيء يجب القيام به، وربما ليس الاهم، هو التفكير في التجربة التي حدثت، دعونا نتذكر أن الحرب في أفغانستان كانت أول رد للولايات المتحدة على البرجين التوأمين. لذا فالتوازن الذي نرسمه ليس تقييما للحرب في أفغانستان فقط، بل هو تقييم السنوات العشرين الماضية والدور الذي لعبه الغربي في العالم العربي بأسره، ولكن ربما ما هو أكثر أهمية من النظر إلى الماضي ومناقشة الميزانيات، هو رسم المستقبل".



وأشار دراجي: "يتواصل عمل إجلاء الدبلوماسيين الأفغان والجنود والمتعاونيين إلى الوطن، ووصل معظم الممثلين الدبلوماسيين إلى روما في 16 أغسطس، ولا يزال هناك في الميدان بعض الفرق العسكرية والدبلوماسيين، وهم قليلون جدا، والذين سيتعين عليهم المساعدة في إجلاء الآخرين".



ووجه دراجي الشكر للإيطاليين والمتعاونين الأفغان وعائلاتهم، على شجاعتهم وتفانيهم في أداء مهامهم.



على صعيد آخر، أكد دراجي أن أوروبا ستكون على المستوى المطلوب لمعالجة الأزمة الأفغانية، مضيفا: "تحدثت مع المستشارة الألمانية ميرك، وتحدثنا بشكل أساسي عن إخلاء مطار كابول، لكننا بدأنا في تحديد الخطوط الأساسية للتعاون على المستوى الأوروبي، أننا ندرك جميعا أن التعاون ضروري للغاية لتحقيق هدفين: الضيافة والأمن".



(أنسامد).



