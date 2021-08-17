إيطاليا تعيد 74 شخصا من أفغانستان خلال أول رحلة إجلاء

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - نجحت إيطاليا في إجلاء 74 مواطنا ومتعاونا أفغانيا، على متن طائرة، إلى العاصمة الإيطالية روما.



وهبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية في روما وعلى متنها 74 راكبا، قادمة من كابول، بعد سيطرة حركة طالبان الإسلامية على العاصمة الأفغانية.



وتعد هذه الرحلة هي الأولى كجزء من جسر جوي أطلقته وزارة الدفاع، بعد التقدم السريع لطالبان في أفغانستان.



وضمت الرحلة، دبلوماسيين وموظفين في السفارة الإيطالية بكابول، ومواطنين إيطاليين وحوالي عشرين من المتعاونين الأفغان السابقين في الكتيبة الإيطالية.



وبحسب وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، أنه خلال الأيام المقبلة، ستعيد رحلات الجوية الأخرى، المواطنين الذين بقوا في أفغانستان، بالإضافة إلى مواطنين أفغانيين آخرين سيتم نقلهم إلى إيطاليا.



وفي بيان نشره مجلس الوزراء، أوضح أن رئيس الحكومة، ماريو دراجي، وجه الشكر إلى القوات المسلحة لإرجاعها المواطنين المقيمين في أفغانستان إلى إيطاليا، مضيفا: "التزام إيطاليا هو حماية المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع بعثتنا، الرئيس على اتصال دائم مع وزير الدفاع لورينزو جيريني، ووزير الخارجية لويجي دي مايو"، مشددا على إن إيطاليا تعمل مع الشركاء الأوروبيين لحل الأزمة وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما النساء. (أنسامد).



