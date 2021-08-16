أفغانستان: فريق عسكري إيطالي في كابول لإجلاء الإيطاليين

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - استطاعت حركة طالبان، السيطرة على العاصمة كابول، حيث أفاد السكان بإطلاق النار والقتال، صباح أمس، الأحد، رغم أن الحركة الإسلامية أمرت جميع قواتها بعدم الدخول.



وتوجه فريق عسكري إيطالي، إلى العاصمة كابول من أجل تنفيذ خطة إجلاء موظفي السفارة الإيطالية في كابول، والمواطنين الآخرين الموجودين في أفغانستان.



وأعلنت هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع، مساء أمس الأحد، أن جنودا من قيادة العمليات المشتركة العليا، مدعومين بعناصر في الجيش، سيصلون إلى العاصمة الأفغانية على متن طائرة KC767 تابعة للقوات الجوية، بهدف توجيه وتنسيق العودة إلى الوطن، لجميع الموظفين الدبلوماسيين والإيطاليين، وكذلك المتعاونين الأفغان.



ومن المتوقع أن تعود الطائرة إلى إيطاليا، اليوم الأثنين.



وبحسب معلومات، فقد وصل طاقم السفارة ومواطنون إيطاليون، إلى مطار كابول، وتم تحديد موعد المغادرة الساعة التاسعة والنصف مساءا بالتوقيت المحلي.



وأوضحت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيز: "حدث كل هذا في أفغانستان في وقت قصير للغاية، حتى الذهاب إلى المطار يمكن أن يكون مشكلة، وهناك تقارير من طالبان تفيد بأنهم لن يتخذوا إجراءات فورية حتى يكون هناك تحرك مشترك من قبل السلطات المحلية، الأمر الذي يضمن مغادرة الجالية الإيطالية"، مضيفة أن الحكومة الإيطالية ستبذل قصارى جهدها من أجل إجلاء الإيطاليين الموجودين هناك ومن تعانوا مع القوات المسلحة والأطباء والمترجمين، إلى إيطاليا بأمان.



(أنسامد).



