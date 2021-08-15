البابا فرنسيس يحث على الحوار في أفغانستان

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - أعرب بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، عن قلقه من التطورات التي حدثت في أفغانستان، داعيًا إلى الحوار لإنهاء الصراع بها حتى يعيش شعبها في سلام وأمن واحترام متبادل.



بعد تلاوة صلاة التبشير، قال البابا فرنسيس : إنني أشارك في القلق الجماعي حول الوضع في أفغانستان. وأطلب منكم أن تصلوا معي إلى إله السلام لكي يتوقف دويُّ الأسلحة ويتمّ إيجاد الحلول على طاولة الحوار.



وتابع : بهذه الطريقة فقط، سيتمكن السكان المعذبون في ذلك البلد - رجال ونساء وكبار وأطفال - من العودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمان في ظل الاحترام المتبادل. (أنسامد).



