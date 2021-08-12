اندلاع حرائق في إيطاليا وسقوط 3 ضحايا

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - الحرائق تضرب إيطاليا، بعد عدد من الدول، فقد التهمت النيران مساحات واسعة من الغابات في كالابريا وصقلية وسردينيا وكمبانيا، وخلفت 3 ضحايا بينهم أثنين في كالابريا وواحد في صقلية، وأربعة مصابين في بيدمونت.



أنها حصيلة حزينة، تضاف إلى وفاة شخصين منذ بضعة أيام في كالابريا.



وطالبت منطقة كالابريا الحكومة، إقرار حالة الطوارئ، إذ أوضح وزير السياسيات الزراعية، ستيفانو باتوانلي، خلال زيارة إلى مواقع الحريق في صقلية: "موضوع الحرائق هو أمر طارئ، ينبغي أن يجد استجابة فورية"، داعيا الحكومة إلى تقديم تعويضات للمتضررين.



وفي بيرجوزا، أخلت السلطات مجموعة من المنازل، كما أصيب أربعة أشخاص في قرية فينكو، في بيدمونت.



يوضح الكولونيل ماركو دي فونزو، قائد وحدة المعلومات الخاصة بحرائق الغابات:" لقد حددنا أكثر من 40 سببا أساسيا لحرائق الغابات، منها تنظيف الأراضي، وتصرفات منفذي الحرائق، وأعمال التخريب". (أنسامد).



