إيطاليا: 31 حالة وفاة جديدة وتسجيل 5636 إصابة في 24 ساعة

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - سجلت إيطاليا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، 31 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حين تم رصد 5636 حالة إيجابية جديدة، وفقا لبيان وزارة الصحة.



وتعكس الأرقام زيادة في حالات الوفيات، بالمقارنة باليوم السابق، حيث تم تسجيل 22 حالة وفاة و4200 حالة إصابة جديدة، بينهم 26 تم وضعهم في العناية المركزة.



وبحسب البيان، فقد أجرت الوزارة خلال نفس المدة 242،767 مسحة ضد الفيروس، مقارنة بـ 102،864 حالة إيجابية. وبلغ معدل الإيجابية المسجلة 2،33%، مقارنة بـ 4% أمس تم تسجيلها في السابق.



ويوجد 322 مريضا في المستشفى في العناية المركزة، حول إيطاليا، أي أقل من الرقم المسجل حتى اليوم السابق، بفضل زيادة عدد الأشخاص الذين خرجوا من العناية المركزة. (أنسامد).



