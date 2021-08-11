إيطاليا: 31 حالة وفاة جديدة وتسجيل 5636 إصابة في 24 ساعة
الجزائر: وفاة 18 عسكريا وإصابة 21 آخرين في حرائق الغابات
وزارة الدفاع تصف الحرائق بالعمل الإجرامي
مطارات دبي تتوقع انتعاش الطيران في النصف الثاني من 2021
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تارانتو جنوب ايطاليا، قطيع من الدلافين قبالة الساحل
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض