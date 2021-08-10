إيطاليا: درجة حرارة قياسية ووضع 4 مدن في القائمة الحمراء

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - بدأ الأسبوع الأكثر سخونة في إيطاليا، مع وصول درجة الحرارة في جنوب البلاد إلى 48 درجة.



ووضعت السلطات الإيطالية أربعة مدن وهي باري وكامبوباسو ولاتينا وروما، في القائمة الحمراء، بسبب هذا الارتفاع القياسي في درجة الحرارة.



ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المدن المصنفة في القائمة الحمراء، إلى 8 مدن بحلول غدا الأربعاء، مع إضافة فروزينوني وباليرمو وبيروجيا وريتي إلى القائمة.



ويتم استخدام تصنيف "القائمة الحمراء"، في نشرة موجات الحرارة الصادرة عن وزارة الصحة لتحديد المراكز الحضرية التي تسجل أعلى مستوى من مخاطر الحرارة لجميع السكان، وليس فقط للفئات الأضعف.



إلى جانب ذلك، صنفت السلطات 8 مدن في القائمة البرتقالية، وهي بولونيا وبريشيا وكاتانيا وفروزينوني، ولاتينا وباليرمو وبيروجيا وتريست.



ومن المقرر أن تنضم مدن أخرى أيضا، بينها ميلان، بحلول غدا الأربعاء، إلى القائمة البرتقالية لتصبح 13 مدينة.



وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن موجة إفريقية شبه استوائية تتوسع بقوة أكبر لتصل إلى الجنوب الأوروبي، ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة الكتلة الجوية الواردة بين 28 و30 على ارتفاع 1500 متر، وهذا يعني تسجيل درجة حرارة بين 47 و48 في الجنوب، بين الثلاثاء 10 أغسطس، والخميس، 12 أغسطس. (أنسامد).



