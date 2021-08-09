إيطاليا: تحذيرات من حرائق محتملة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - حذر رئيس الحماية المدنية الإيطالي، فابيزيو كورتشيو، من وقوع حرائق واسعة في البلاد على غرار اليونان وتركيا، بسبب ارتفاع درجة الحرارة المنتظر، داعيا المواطنين إلى الحذر وعدم ارتكاب تصرفات قد تقود إلى حرائق، والإبلاغ عن أي حريق يروه.



ودقت الحماية المدنية الإيطالية ناقوس الخطر، محذرة من أسبوع شديد الحرارة، مشيرة إلى أن احتمالية وقوع حرائق خلال الأيام المقبلة، في ازدياد، جراء ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تتخطى حاجز الـ 45 درجة مئوية.



ودعت الحماية المدنية، المؤسسات إلى توفير أعلى درجات الانتباه، وكذلك تعاون المواطنين بالإبلاغ سريعا عن وجود حرائق.



وأوضح رئيس الحماية المدنية أن إيطاليا سوف تتعرض لموجة حرارة شديدة قادمة من إفريقيا، حتى 15 أغسطس الجاري، مع درجة حرارة تصل في الجنوب إلى 45 درجة مئوية، و36-37 درجة في مدن وادي بادي.



ويوضح خبراء أن هذه الموجة ستنتج عن حقل ضغط مرتفع شبه استوائي سيضرب البحر الأبيض المتوسط، وسيكون مركزه في الأيام بين الثلاثاء والخميس. وتم بالفعل تسجيل العلامات الأولى لهذه الموجة في عدة مناطق حول إيطاليا.



ومنذ صباح أمس، الأحد، تساعد طائرات الإطفاء العملاقة، والمروحيات التابعة للاسطول الجوي للدولة، قوات الإطفاء في السيطرة على 28 حريقا في صقلية ومادوني ونيبرودي وباليرمو.



كما التهمت ألسنة النيران غابة بأكملها في سوجليانو ديل روبيكون، بمقاطعة تشيزينا، في حين تعمل طائرات مختلفة على السيطرة على عشرات الحرائق في جبال أسبرومونتي. (أنسامد).



