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إيطاليا:"جواز مرور-كورونا "إلزامي في المطاعم الداخلية
ولدور السينما والمسارح والمتاحف أيضا
    (أنسامد) - أغسطس 7 - روما - بدأ تطبيق قواعد جديدة يوم أمس الجمعة تجعل من الإلزامي الحصول على جواز مرور لقاح كورونا الأخضر Green Pass للوصول إلى دور السينما والمتاحف والمسارح وأحواض السباحة في إيطاليا ، وكذلك تناول الطعام في الداخل في الحانات والمطاعم.

    علاوة على ذلك ، وافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الخميس على إجراءات من شأنها توسيع نطاق الممر الأخضر ، مما يجعلها إلزامية للسفر لمسافات طويلة في القطارات والحافلات والعبارات والرحلات الجوية داخل إيطاليا اعتبارا من سبتمبر وتجعلها إلزامية لموظفي المدارس والجامعات. وكذلك لطلاب الجامعات.

    على سبيل المثال ، سيتعين على الأشخاص إظهار البطاقة عندما يستقلون القطارات عالية السرعة والحافلات التي تتنقل بين مناطق مختلفة.

    تشهد البطاقة الخضراء الإيطالية أن الشخص قد تم تطعيمه ضد COVID-19 أو تعافى من الفيروس التاجي أو أثبتت نتائج اختباره سلبية في الـ 48 ساعة الماضية. (أنسامد).

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