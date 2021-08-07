إيطاليا:"جواز مرور-كورونا "إلزامي في المطاعم الداخلية

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - بدأ تطبيق قواعد جديدة يوم أمس
الجمعة تجعل من الإلزامي الحصول على جواز مرور لقاح كورونا الأخضر
Green Pass للوصول إلى دور السينما والمتاحف والمسارح وأحواض
السباحة في إيطاليا ، وكذلك تناول الطعام في الداخل في الحانات
والمطاعم.
علاوة على ذلك ، وافقت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الخميس
على إجراءات من شأنها توسيع نطاق الممر الأخضر ، مما يجعلها
إلزامية للسفر لمسافات طويلة في القطارات والحافلات والعبارات
والرحلات الجوية داخل إيطاليا اعتبارا من سبتمبر وتجعلها إلزامية
لموظفي المدارس والجامعات. وكذلك لطلاب الجامعات.
على سبيل المثال ، سيتعين على الأشخاص إظهار البطاقة عندما يستقلون
القطارات عالية السرعة والحافلات التي تتنقل بين مناطق مختلفة.
تشهد البطاقة الخضراء الإيطالية أن الشخص قد تم تطعيمه ضد COVID-19
أو تعافى من الفيروس التاجي أو أثبتت نتائج اختباره سلبية في الـ
48 ساعة الماضية. (أنسامد).