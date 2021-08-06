العفو الدولية:عام ونصف من الاعتقال غير القانوني لباتريك زكي

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، إن الطالب المصري بجامعة بولونيا الايطالية باتريك زكي يقترب من الشهر الثامن عشر من الاعتقال التعسفي غير القانوني، دون محاكمة ودون إمكانية الدفاع عن نفسه.



يمر غدا السبت، 7 أغسطس، عام ونصف على اعتقال باتريك زكي في مصر بتهمة الإرهاب والتحريض على العنف، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يقول محاموه إنها ليست له.



وأضاف نوري : بالنسبة لحملتنا، مرت هذه الفترة بسرعة، مليئة بالحشد والمبادرات التي حاولت التركيز على وضع الطالب المصري في جامعة بولونيا. لكن بالنسبة لباتريك، المحبوس في زنزانته في سجن طرة، كان هذا وقتًا بطيئًا للغاية، مليئًا بالحزن والألم الجسدي والمعاناة النفسية.



وتابع : نواصل مناشدة السلطات المصرية لإطلاق سراحه، لأنه لا يوجد سبب لحبسه سوى الاضطهاد السياسي غير المقبول لأحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.



وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري : نواصل حث الحكومة الإيطالية على التخلي عن استراتيجيتها غير الحاسمة القائمة على "الصمت والحذر والحوار"، واتخاذ مبادرات ملموسة، كما طلب بذلك البرلمان أيضًا من أجل إطلاق سراح باتريك.



كان باتريك كتب قبل أيام قليلة رسالة إلى صديقته نشرها نشطاء يطالبون بإطلاق سراحه، قال فيها: سوف أناضل حتى أعود للدراسة في بولونيا. (أنسامد).



