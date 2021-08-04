"أوشين فايكنج" تطالب إيطاليا وتونس بميناء آمن لـ 555 مهاجرا

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - طالبت سفينة "أوشين فايكنج Ocean Viking"، عددا من الدول، بينها إيطاليا، بتخصيص ميناء آمن للرسو، للـ 555 مهاجرا الذين يوجدون على متنها في البحر المتوسط، بحسب ما أعلنت منظمة "Sos Mediterranée".



وأوضحت المنظمة غير الحكومية:" طلبنا من جميع السلطات المختصة: مالطا، تونس، ليبيا، واليوم إيطاليا"، موضحة أن مالطا ردت بالنفي، بينما لم ترد ليبيا وتونس بعد.



وخلال عمليات إنقاذ نفذتها سفينة "أوشيان فايكنج"، وسفن لمنظمات غير الحكومية الألمانية "سي وواتش" و"ريسك شيب"، تم انقاذ أكثر من 700 مهاجرا حاولوا عبور البحر المتوسط على متن قوارب مؤقتة في نهاية الأسبوع.



وكتب قائد الفريق الطبي بمنظمة "Sos Mediterranée" على تويتر أن الكثير من المهاجرين على متن السفينة يعانون من دوار البحر، وقد أغمى على بعضهم على سطح السفينة، بسبب الحرارة والمحنة التي مروا بها. (أنسامد).



