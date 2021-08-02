إيطاليا: دخول المستشفيات والحالات الإيجابية في ازدياد

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - تشهد معدلات دخول المستشفيات والحالات الإيجابية المسجلة في إيطاليا، زيادة مستمرة خلال الأيام الأخيرة.



ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإيطالية، فقد تم تسجيل خلال الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة، 5321 حالة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 6513 حالة تم تسجيلها أمس.



إلى جانب ذلك، فقد تم تسجيل 5 ضحايا جديدة بفيروس كورونا، خلال أمس الأحد، مقابل 16 ضحية السبت، ليرتفع مجمل الوفيات منذ بداية الوفاء إلى 128،068 حالة وفاة.



ورغم هذه الأعداد، فقد وصل عدد الأشخاص الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم 1250، بينما تبلغ الحالات الإيجابية في الوقت الحالي 91،350 حالة.



وعلى صعيد آخر، فقد أجرت وزارة الصحة الإيطالية أكثر من 167 ألف مسحة على الفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا، مقابل 264،860 مسحة في اليوم السابق. ووصل معدل الإيجابية 3،17%، بارتفاع عن اليوم السابق، الذي سجل معدل 2،4%. (أنسامد).



