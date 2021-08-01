مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ اليوم /الأحد/، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة.



وأضاف حافظ في بيان له أن مصر تثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.



كما أكد حافظ - في هذا السياق - ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته.



وأشاد بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، معربا عن تطلعه لتجاوز التونسيين كافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل. (أنسامد).



