تقرير: ارتفاع حاد في معدل انتشار فيروس كورونا في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - ارتفع عدد حالات انتقال COVID-19 Rt في إيطاليا إلى 1.57 وارتفع معدل الإصابة في البلاد لكل 100000 نسمة إلى 58 ، وفقا لمسودة تقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي لوزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS).



كانت الأرقام 1.26 و 41 على التوالي في تقرير الأسبوع الماضي. و يشير رقم Rt أعلى من 1 إلى أن الوباء في مرحلة التوسع.



واشار التقرير إن منطقة إيطالية واحدة فقط ، هي موليز ، تعتبر منخفضة الخطورة بالنسبة لـ COVID-19 بينما كانت المخاطر الباقية معتدلة.



وأضاف إن نسبة أماكن المستشفيات في إيطاليا التي يشغلها مرضى COVID ارتفعت إلى 3٪ من 2٪ قبل سبعة أيام.



لكنه ذكر أنه لا توجد منطقة أعلى من العتبة الحرجة لشغل لوحدات العناية المركزة أو أماكن المستشفيات بشكل عام.



وحث التقرير إنه كان من الضروري الإسراع باستخدام لقاحات COVID-19 لتعزيز مستوى التغطية لمنع العدوى التي تغذيها المتغيرات الجديدة التي تشتعل بشكل أكبر. (أنسامد).



