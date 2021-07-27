مايو: واثقون في تجاوز الأطراف التونسية الأزمة السياسية

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن قلقه بشأن الأحداث في تونس، مبديا ثقته في أن تتمكن الأطراف التونسية من تجاوز الأزمة السياسية الراهنة داخل حدود الإطار الديمقراطي.



وقال دي مايو - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ - إن قلقًا كبيرًا يحدث في تونس في الوقت الراهن، لكنه على ثقة من أن هذه الأزمة يمكن حلها في حدود الاطار الديمقراطي بالأدوات المتاحة للمؤسسات التونسية والشعب التونسي.



وكانت وزارة الخارجية الايطالية قد أفادت بأن اتصالا هاتفيا جرى أمس بين دي مايو والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركز على تطورات الوضع في تونس. (أنسامد).



