Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
ارتفاع معدل الاصابة بكورونا في ايطاليا
    (أنسامد) - يوليو 23 - روما - ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا من 0.91 الأسبوع الماضي إلى 1.26 هذا الأسبوع، مما يعني أن كل شخص مصاب بالفيروس ينقل العدوى الآن لأكثر من شخص آخر، وفقًا لمسودة تقرير المراقبة الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة.

    كما سجلت معدلات الإصابة ارتفاعًا حادًا لترتفع من 19 حالة لكل 100 ألف الأسبوع الماضي إلى 41 حالة لكل 100 ألف هذا الأسبوع.

    تم تصنيف حوالي 19 منطقة ومقاطعة على أنها متوسطة الخطورة بالنسبة للاصابة بفيروس كورونا. وظل معدل إشغال وحدات العناية المركزة ثابت عند 2% ، باستثناء صقلية وتوسكانا حيث يبلغ 3%. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    فينتوتين ، منطاد للاحتفال بالذكرى الثمانين لبيان يوروبا ناو

    ألبوم الصور