ارتفاع معدل الاصابة بكورونا في ايطاليا

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا من 0.91 الأسبوع الماضي إلى 1.26 هذا الأسبوع، مما يعني أن كل شخص مصاب بالفيروس ينقل العدوى الآن لأكثر من شخص آخر، وفقًا لمسودة تقرير المراقبة الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة.



كما سجلت معدلات الإصابة ارتفاعًا حادًا لترتفع من 19 حالة لكل 100 ألف الأسبوع الماضي إلى 41 حالة لكل 100 ألف هذا الأسبوع.



تم تصنيف حوالي 19 منطقة ومقاطعة على أنها متوسطة الخطورة بالنسبة للاصابة بفيروس كورونا. وظل معدل إشغال وحدات العناية المركزة ثابت عند 2% ، باستثناء صقلية وتوسكانا حيث يبلغ 3%. (أنسامد).



