دعم استقرار ليبيا في مسودة توصيات الاتحاد الاوروبي
اللجنة العسكرية 5+5 تتفقد الطريق الساحلي غرب مدينة سرت
دبي:افتتاح الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية في المنطقة البيضاء: أول سائحين في مدينة البحيرات
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا