دعم استقرار ليبيا في مسودة توصيات الاتحاد الاوروبي

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - تضم اخر مسودة لتوصيات اجتماعات قمة قادة الاتحاد الاوروبي بندا يتعلق بالمسألة الليبية حيث يؤكد الاتحاد انخراطه في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.



و تشير المسودة التي لم تنشر بعد و التي حصلت وكالة الانباء الايطالية - انسا - علي نسخة منها الي التزام الاتحاد الاوروبي بعملية الاستقرار في ليبيا تحت رعاية الامم المتحدة.



هذه المسودة و التوصيات ليست نهائية حيث ستتم مراجعة الوثيقة وتقييدها وفقًا لما يخرج عن مجلس الشؤون العامة في لوكسمبورغ اليوم. (أنسامد).



