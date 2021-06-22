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دعم استقرار ليبيا في مسودة توصيات الاتحاد الاوروبي
    (أنسامد) - يونيو 22 - روما - تضم اخر مسودة لتوصيات اجتماعات قمة قادة الاتحاد الاوروبي بندا يتعلق بالمسألة الليبية حيث يؤكد الاتحاد انخراطه في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.

    و تشير المسودة التي لم تنشر بعد و التي حصلت وكالة الانباء الايطالية - انسا - علي نسخة منها الي التزام الاتحاد الاوروبي بعملية الاستقرار في ليبيا تحت رعاية الامم المتحدة.

    هذه المسودة و التوصيات ليست نهائية حيث ستتم مراجعة الوثيقة وتقييدها وفقًا لما يخرج عن مجلس الشؤون العامة في لوكسمبورغ اليوم. (أنسامد).

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