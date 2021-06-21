هل تتوقف ايطاليا عن ارتداء القناع في 28 يونيو

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - هل تتخلي ايطاليا عن ارتداء القناع يوم 28 يونيو ام سيتمدد الحظر الي 5 يوليو الا انه من المؤكد ان القرار سيتحدد بناء علي اماكن التواجد سواء في الهواء الطلق ام في الاماكن المغلقة و المزدحمة التي سيكون حتميا استخدام الماسك داخلها.



في 28 يونيو ، عندما تكون إيطاليا كلها بيضاء: وفقًا لمصادر مؤهلة ، قد يكون هذا هو التاريخ الذي ستتمكن فيه البلاد من الخروج من الكمامة في الهواء الطلق. الا انه لا يتم استبعاد التاجيل حتى الأسبوع التالي على الأقل ، 5 يوليو.



اعتبارًا من 28 يونيو ستكون ايطاليا في اللون الابيض في انتظار Valle d'Aosta ، المنطقة الوحيدة التي لا تزال صفراء ، لتغيير اللون ( باقي البلاد بيضاء من اليوم). لكنه ليس الخيار الوحيد في الميدان: هناك من يجادلون بأنه للتخلي عن القناع ، من الضروري الانتظار على الأقل حتى يوم الاثنين التالي ، 5 يوليو ، في ضوء مخاطر الاختلافات. يمكن أن يرتكز معيار التنبؤ بموعد - والذي يمكن أن يكون أيضًا وسيطًا بين تلك المشار إليها - على هذا الخيار الأخير ، استنادًا أيضًا إلى النسبة المئوية للسكان الذين تم تلقيحهم ، مع مراعاة الإدارات لكل من الجرعة الأولى والثانية. وفي الوقت الحالي ، لا تزال هناك مخاوف بشأن انتشار طفرة دلتا ، ولا سيما بالنسبة لأولئك الذين تم تلقيحهم بالجرعة الأولى فقط ، والذين لن يتمتعوا بالحماية الكافية لتجنب العدوى.



من ناحية أخرى ، في مواجهة الاتجاه المستمر لتراجع أعداد الإصابات ، يبدو أن فرضية التوقف في منتصف الشهر المقبل تتضاءل. ومع ذلك ، يبدو من المؤكد الآن أنه من خلال إزالة القناع سيظل من الضروري الحفاظ على التباعد إذا لم يتم ربطه وسيظل ارتداء الأخير في الأماكن المعرضة لخطر الازدحام. (أنسامد).



