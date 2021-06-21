هل تتوقف ايطاليا عن ارتداء القناع في 28 يونيو

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - هل تتخلي ايطاليا عن ارتداء
القناع يوم 28 يونيو ام سيتمدد الحظر الي 5 يوليو الا انه من
المؤكد ان القرار سيتحدد بناء علي اماكن التواجد سواء في الهواء
الطلق ام في الاماكن المغلقة و المزدحمة التي سيكون حتميا استخدام
الماسك داخلها.
في 28 يونيو ، عندما تكون إيطاليا كلها بيضاء: وفقًا لمصادر مؤهلة
، قد يكون هذا هو التاريخ الذي ستتمكن فيه البلاد من الخروج من
الكمامة في الهواء الطلق. الا انه لا يتم استبعاد التاجيل حتى
الأسبوع التالي على الأقل ، 5 يوليو.
اعتبارًا من 28 يونيو ستكون ايطاليا في اللون الابيض في انتظار
Valle d'Aosta ، المنطقة الوحيدة التي لا تزال صفراء ، لتغيير
اللون ( باقي البلاد بيضاء من اليوم). لكنه ليس الخيار الوحيد في
الميدان: هناك من يجادلون بأنه للتخلي عن القناع ، من الضروري
الانتظار على الأقل حتى يوم الاثنين التالي ، 5 يوليو ، في ضوء
مخاطر الاختلافات. يمكن أن يرتكز معيار التنبؤ بموعد - والذي يمكن
أن يكون أيضًا وسيطًا بين تلك المشار إليها - على هذا الخيار
الأخير ، استنادًا أيضًا إلى النسبة المئوية للسكان الذين تم
تلقيحهم ، مع مراعاة الإدارات لكل من الجرعة الأولى والثانية. وفي
الوقت الحالي ، لا تزال هناك مخاوف بشأن انتشار طفرة دلتا ، ولا
سيما بالنسبة لأولئك الذين تم تلقيحهم بالجرعة الأولى فقط ، والذين
لن يتمتعوا بالحماية الكافية لتجنب العدوى.
من ناحية أخرى ، في مواجهة الاتجاه المستمر لتراجع أعداد الإصابات
، يبدو أن فرضية التوقف في منتصف الشهر المقبل تتضاءل. ومع ذلك ،
يبدو من المؤكد الآن أنه من خلال إزالة القناع سيظل من الضروري
الحفاظ على التباعد إذا لم يتم ربطه وسيظل ارتداء الأخير في
الأماكن المعرضة لخطر الازدحام. (أنسامد).