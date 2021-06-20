ماتاريلا : إيطاليا لم تتنصل من قضية اللاجئين

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم / الأحد / أن إيطاليا لم تتنصل أبدا من قضية إنقاذ وحماية اللاجئين، ودعم الذين يعانون بسبب الأزمات الإنسانية.



وأضاف ماتاريلا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين : إن حماية الحياة البشرية، وإنقاذ اللاجئين، ودعم الأشخاص الذين يعانون بسبب الأزمات الإنسانية، واستقبال الفئات الأكثر ضعفًا، هي التزامات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، لم تتنصل منها أبدًا الجمهورية الإيطالية في الآونة الأخيرة التي تفشى فيها وباء كورونا. (أنسامد).



