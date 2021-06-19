(أنسامد) - يونيو 19 - روما - وقع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا على قانون ساري المفعول اعتبارا من يوم الاثنين يحول جميع أنحاء إيطاليا الواقعة في فال داوستا إلى منطقة بيضاء منخفضة الخطورة من COVID.



حتى بازيليكاتا ، كالابريا ، كامبانيا ، ماركي ، توسكانا ، صقلية ومقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي ستتحول إلى اللون الأبيض جنبا إلى جنب مع المناطق الأخرى. (أنسامد).



