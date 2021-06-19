جميع أنحاء إيطاليا الواقعة في فال داوستا إلى منطقة بيضاء
وزير الصحة الإيطالي: منطقة الشمالية الغربية تبقى صفراء
إيطاليا : الإصابة بكوفيد -19 ظلت في اتجاه تنازلي
الجزائر تبدأ إمداد ليبيا بالكهرباء عبر الشبكة التونسية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية في المنطقة البيضاء: أول سائحين في مدينة البحيرات
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس