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جميع أنحاء إيطاليا الواقعة في فال داوستا إلى منطقة بيضاء
وزير الصحة الإيطالي: منطقة الشمالية الغربية تبقى صفراء
    (أنسامد) - يونيو 19 - روما - وقع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا على قانون ساري المفعول اعتبارا من يوم الاثنين يحول جميع أنحاء إيطاليا الواقعة في فال داوستا إلى منطقة بيضاء منخفضة الخطورة من COVID.

    حتى بازيليكاتا ، كالابريا ، كامبانيا ، ماركي ، توسكانا ، صقلية ومقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي ستتحول إلى اللون الأبيض جنبا إلى جنب مع المناطق الأخرى. (أنسامد).

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