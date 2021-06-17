إيطاليا/كوفيد: 1400 حالة جديدة و 52 وفاه

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - قالت وزارة الصحة يوم أمس الأربعاء إن هناك 1400 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 52 ضحية أخرى للفيروس.



هذا بالمقارنة مع 1255 حالة جديدة و 63 ضحية أخرى الثلاثاء.



تم إجراء حوالي 203173 اختبارا إضافيا ، مقارنة بـ 212.112 يوم الثلاثاء.وكان معدل الحالات الإيجابية ثابت عند 0.6٪.



انخفضت حالات العناية المركزة من 33 إلى 9 حالات دخول إلى وحدات العناية المركزة ، وإجمالي حالات الدخول إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد بنسبة 269. (أنسامد).



