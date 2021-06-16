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ماتاريلا يزور فرنسا 5 يوليو
    (أنسامد) - يونيو 16 - روما - يقوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بزيارة الي فرنسا في الفترة من 4 الي 6 يوليو .

    يلتقي ماتاريلا خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين 5 يوليو ، وفقًا لجدول زمني أولي.

    أيضًا في 5 يوليو ، سيلتقي ماتاريلا برئيس الجمعية الوطنية.

    وذكر الجدول أنه سيلتقي في السادس من تموز (يوليو) مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس بلدية باريس. (أنسامد).

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